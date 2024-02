Anche Calhanoglu può sbagliare partita: i voti dei giornali

Inter-Atletico Madrid, gara terminata con un risultato positivo per i nerazzurri, ha consegnato ai posteri una notizia: Hakan Calhanoglu ha sbagliato partita. Dopo una stagione a livelli impressionanti, il regista turco è andato spesso in difficoltà contro il centrocampo dell’Atletico Madrid, risultando impreciso in più di un’occasione e perdendo diversi palloni non da lui.

I quotidiani di oggi concordano sulla prestazione negativa, tranne la Gazzetta dello Sport che va in controtendenza. Di seguito i voti dei giornali e quello di Passione Inter:

LA GAZZETTA DELLO SPORT 6,5 – “Sotto ritmo nel primo tempo, perché il centrocampo di Simeone riesce ad arginarlo e lui è più falloso del solito. Poi va in crescendo, sale lui e la squadra di conseguenza“.

CORRIERE DELLO SPORT 5 – “Ci ha abituato a ben altro. Stavolta finisce subito fuori scena, sbaglia cose che in tutta la stagione non ha mai sbagliato: lanci, passaggi, tocchi, nel primo tempo perde otto palloni e questo non è da lui. Non vale come scusante nemmeno la presenza di Koke perché i due si guardano da lontano“.

TUTTOSPORT 5 – “Alcune sventagliate, però a metà primo tempo un battibecco con De Paul lo innervosisce e inizia a sbagliare molto, anche perché aumenta il pressing di Koke. E nella ripresa, purtroppo, non si riprende“.

PASSIONE INTER 5 – “Troppi errori banali per uno con la sua qualità media. Raramente riesce a mettere in campo le giocate tipiche del suo repertorio, soffrendo la pressione del centrocampo Colchoneros. Cresce un po’ insieme all’Inter, ma è lontano dalle sue versioni migliori“.