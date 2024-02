La giornata di ieri è stata molto importante in casa Inter. Non solo per la vittoria sull’Atletico Madrid che consente alla squadra di Inzaghi di avere due risultati su tre a disposizione nella gara di ritorno in Champions League (13 marzo), ma anche per le novità sul futuro societario e di Suning.

Ci sono conferme sulla notizia arrivata da Reuters secondo la quale si va verso un estensione del prestito di Oaktree a Zhang. La scadenza della restituzione dei 275 milioni (più di 350 con gli interessi) è fissata per il prossimo 20 maggio e, com’è ormai noto, ci sono in pegno le quote dell’Inter. Ovviamente, però, una decisione definitiva verrà presa in anticipo.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, la trattativa per il rinnovo del prestito è in fase avanzata, con Zhang che sta lavorando alacremente dalla Cina. Un indizio, peraltro, è arrivato proprio dalla serata di ieri dove a San Siro – per la sfida contro l’Atletico – erano presenti esponenti di Oaktree, segnale della presenza del fondo americano sul territorio italiano e milanese. L’ipotesi più accreditata, al momento, appare dunque quella di un Oaktree-bis: scadenza del prestito prorogata rispetto al 2024, con tassi di interesse superiori, ma con un arco temporale più breve rispetto ai tre anni concessi nel 2021.

Tuttavia, sempre secondo la rosea, non si può ancora escludere un piano B. In cosa consiste? Nell’individuazione di un nuovo fondo (presumibilmente statunitense) che si farebbe carico di restituire la somma a Oaktree per conto di Zhang, concedendo un nuovo finanziamento al presidente dell’Inter. Manca ormai poco, la parola fine sulla vicenda sarà posta a breve.