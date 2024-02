Perché Zhang ha deciso di tenersi l’Inter

La trattativa per il rinnovo del prestito di Oaktree a Zhang procede sempre più spedita: la scadenza verrebbe posticipata rispetto al 2024, con tassi di interesse superiori. Ciò significa che Steven Zhang rimarrebbe a capo dell’Inter, nonostante le note difficoltà finanziarie che hanno caratterizzato il gruppo Suning sin dal 2020. Ma perché, allora, il presidente nerazzurro ha preso questa decisione?

Secondo Tuttosport, decisivi si sono rivelati gli incassi del club nell’ultimo anno e mezzo. Nella stagione 2022-23, infatti, il club nerazzurro ha intascato 180 milioni dalla Champions League fra premi UEFA e botteghino. Quest’anno, invece, la massima competizione europea ha già fruttato 65 milioni e poi, nell’estate 2025, il Mondiale per Club inietterà nelle casse di Viale della Liberazione un minimo di 60 milioni.

Ciò significa che, per garantire la sostenibilità del club, Zhang non ha avuto bisogno di attingere per intero al finanziamento originale di Oaktree, quello del 2021 da 275 milioni: ci sono ancora 100 milioni per il momento inutilizzati.