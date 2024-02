1 di 6

L’ANALISI DI INTER-ATLETICO MADRID

L’Inter ha onorato il suo ruolo di vicecampione d’Europa in carica con una prestazione di spessore contro l’Atletico Madrid. I Colchoneros si sono confermati un avversario ostico, ben organizzati da un grande tecnico come Diego Simeone e nel primo tempo hanno messo in difficoltà i nerazzurri, i quali non riuscivano a trovare i consueti sbocchi e la tipica fluidità nella manovra.

Sul finire della prima frazione, l’infortunio di Marcus Thuram ha costretto Simone Inzaghi a sostituirlo all’intervallo con Marko Arnautovic. Nella ripresa la Beneamata è salita in cattedra, dominando il gioco e fallendo due occasioni colossali con lo stesso austriaco, che però al 78′ è riuscito a sbloccarsi fissando il risultato sul definitivo 1-0. L’Inter avrebbe potuto vincere con più margine, ma è comunque importante andare a Madrid il 13 marzo con due risultati su tre a disposizione.

Andiamo ad analizzare le cinque cose che abbiamo imparato dall’andata degli ottavi di finale di Champions League.

