Alla vigilia del match contro lo Stoccarda, Chivu si trova a fare i conti con un reparto offensivo ridotto ai minimi termini. Secondo la Gazzetta dello Sport, dei tre attaccanti a disposizione solo Pio Esposito può dirsi in condizione ottimale, mentre gli altri due sono alle prese con problemi fisici.

Lautaro è rientrato domenica dopo oltre un mese di assenza per un infortunio muscolare alla coscia, e il suo ritorno contro l’Atalanta non ha convinto. La Gazzetta dello Sport segnala che al momento avrebbe nelle gambe appena 30-40 minuti. Thuram, dal canto suo, ha accusato un affaticamento che ne mette a rischio la partenza dal primo minuto.

Lo scenario potrebbe quindi costringere Chivu a schierare Lautaro in avvio, con il francese pronto a subentrare a partita in corso. A completare il quadro difficile, Bonny è fermo da giorni, rendendo di fatto Pio Esposito l’unico attaccante pienamente disponibile: 21 anni, con capacità di recupero dalla sua parte, ma senza la possibilità di essere risparmiato.

La Gazzetta dello Sport ricorda come Thuram e Pio Esposito abbiano condiviso 51 partite, siglando complessivamente 34 reti — 20 il francese, 14 l’azzurro — formando una coppia che unisce fisicità e velocità. Le scelte definitive sull’attacco, però, non saranno note prima delle ore 20.