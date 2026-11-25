Alla vigilia della sfida di Champions League a San Siro, Muller — doppio ex di Inter e Stoccarda — ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport in cui ha parlato del match, dei ricordi milanesi e delle caratteristiche delle due squadre.

Il tedesco ha raccontato come è avvenuto il suo approdo in nerazzurro: «Sandro Mazzola e il direttore sportivo Giancarlo Beltrami vennero a Monaco per una partita della Germania contro l’Austria. Avevo segnato il gol del 1-0, eletto il migliore del mese. Ho spiegato la mia idea e loro virarono su Herbert Prohaska». Due anni dopo, con l’austriaco passato alla Roma, si fecero nuovamente avanti. «Beltrami mi portò un modellino di San Siro in miniatura, con una base di marmo. L’ha tirato fuori da una tasca, non era più grande di un cellulare. Mi disse: