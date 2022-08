Il tridente offensivo è un’opzione per l’Inter: ecco quando Inzaghi lo userà

Il "nuovo Inzaghi" si vede anche da questo. I cambi di Lecce ha aiutato a stravolgere la partita, in particolare c'è una sostituzione che ha colpito tutti: quella di Dzeko al 67'. A 20 minuti più recupero dalla fine, Inzaghi ha deciso di schierare un tridente d'attacco molto pesante, passando a un 3-4-3 offensivo.

Lo richiedeva il momento e il risultato della partita, Inzaghi lo ha capito. E questo tridente offensivo può, anzi, è una possibilità per il futuro. A gara in corso, come scrive La Gazzetta dello Sport, lo si rivedrà sicuramente.