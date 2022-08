Inzaghi all’attacco per la sua Inter: ma resta l’unione con la società

C'è un nuovo Inzaghi in città. Dalla conferenza stampa di vigilia, alle scelte in campo fino al post-partita di Lecce-Inter si è visto un Simone Inzaghi diverso, rinnovato. Ma, come fa notare La Gazzetta dello Sport, non è un proprio un Inzaghi inedito: il tecnico nerazzurro è sempre stato così, infatti non ha mai gradito chi gli dava del buonista o dell'aziendalista.