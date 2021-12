Social – L’Inter e l’augurio per Kjaer: “Torna presto, vogliamo applaudirti di nuovo”

I nerazzurri non dimenticano l'intervento a salvare la vita di Eriksen

Simon Kjaer , difensore danese del Milan e protagonista con il tempestivo intervento fondamentale per salvare la vita a Christian Eriksen lo scorso giugno, è stato vittima di un terribile infortunio a pochi minuti dal fischio di inizio di Genoa-Milan . Operato oggi, la diagnosi ha decretato che la stagione del difensore si è chiusa qui, visti i 6 mesi previsti di stop per il problema al legamento crociato del ginocchio.

Come si può leggere sul comunicato del Milan: "AC Milan comunica che nella giornata odierna, Simon Kjær è stato sottoposto ad artroscopia del ginocchio sinistro per la ricostruzione del legamento crociato anteriore e la reinserzione del legamento collaterale mediale. L'intervento, effettuato presso la Clinica La Madonnina, è perfettamente riuscito ed è stato eseguito dal Dr. Roberto Pozzoni con l'apporto dell'équipe del CTS (Centro di Traumatologia dello Sport) del Galeazzi alla presenza del Responsabile sanitario del Club, Stefano Mazzoni. Kjær sta bene ed è motivato ad iniziare da subito il percorso riabilitativo. I tempi di recupero sono stimabili in 6 mesi".

L'appoggio dell'Inter, per l'eroe che ha salvato Christian Eriksen, non si è fatto attendere: "Un campione non si riconosce solo da come gioca a calcio. Torna presto Simon, ti aspettiamo in campo a San Siro per tributarti l'applauso che meriti" Un'altra prova del grande rispetto che intercorre al di là della squadra e della tifoseria di appartenenza.