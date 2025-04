Inter-Barcellona in chiaro: come vedere le semifinali

Come avvenuto nel 2010, anche in questa edizione di Champions League l’Inter in semifinale dovrà vedersela con il Barcellona. Entrambe le formazioni sono in corsa per il Triplete ed hanno incantato tutta Europa con il calcio spettacolare proposto dai rispettivi allenatori, Simone Inzaghi da una parte ed Hansi Flick dall’altra.

I nerazzurri, tra l’altro, tornano a disputare una semifinale europea a distanza di due anni dall’ultima volta, quando sconfissero nettamente il Milan. Come avvenuto in quella doppia sfida, stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, anche stavolta i due match dell’Inter di andata e ritorno verranno trasmessi in chiaro, come previsto dalla normativa AgCom.

In quel caso, fu TV8 a trasmettere in chiaro entrambi i derby di Milano in seguito ad un accordo raggiunto tra Sky ed Amazon, scenario che potrebbe essere replicato anche stavolta. Amazon, però, potrebbe anche decidere di trasmettere direttamente sulla propria piattaforma aprendo anche ai non abbonati, oppure cedere i diritti ad un’emittente tradizionale (Rai, Mediaset o TV8). Per la sfida di ritorno, invece, con ogni probabilità Sky manderà il match in onda su TV8.