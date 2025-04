Fabrizio Romano annuncia il nuovo COLPO dell’Inter: le cifre

Dopo il pareggio con cui l’Inter ha eliminato il Bayern Monaco e strappato il pass per le semifinali di Champions League, ecco che anche il mercato inizia ad infiammarsi. Il club nerazzurro, tornato tra i migliori 4 d’Europa, sta per piazzare il secondo acquisto in vista della prossima estate e del nuovo Mondiale per Club in arrivo.

Ad annunciare la trattativa ormai giunta in una fase cruciale è stato Fabrizio Romano su X. Come riferito dall’esperto di calciomercato, l’Inter è in discussioni molto avanzate per Luis Henrique con il Marsiglia, dopo aver già incassato il sì da parte del calciatore al trasferimento.

Le due società, secondo il giornalista, stanno limando la distanza iniziale da circa 10 milioni tra domanda ed offerta. L’affare Luis Henrique, dunque, dovrebbe costare all’Inter un investimento complessivo da circa 30-35 milioni di euro. Il Bayern Monaco, che si è detto interessato al brasiliano, è adesso nettamente sfavorito nell’affare con i francesi.