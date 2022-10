Inter-Barcellona, Marotta: “Inzaghi non rischia, ma impariamo dalla critiche”

Notte di Champions League per l' Inter che a San Siro ospita il Barcellona di Xavi. Dopo la sconfitta in campionato contro la Roma, Simone Inzaghi non può più concedersi altri passi falsi. Ad andare incontro all'allenatore nerazzurro ci ha pensato l'amministratore delegato Beppe Marotta, che nel pre-partita ai microfoni di Sky Sport ha commentato anche le parole polemiche che lo stesso tecnico aveva pronunciato alla vigilia dell'ultimo match di campionato.

Questo il commento dell'ad dell' Inter : "Ognuno dice quello che pensa. Sicuramente non hanno creato alcuna turbativa al nostro interno. Piuttosto dobbiamo valutare il momento di crisi, abbiamo smarrito le certezze della passata stagione e che nel giro di poco dobbiamo ritrovare, non solo attraverso la prestazione ma anche con un risultato positivo".

ESONERO - "Assolutamente no, Inzaghi non è a rischio, è facile dare sempre la colpa all'allenatore. Dobbiamo valutare a 360° e capire il momento, siamo noi insieme che dobbiamo venirne fuori. Inzaghi non si è improvvisato allenatore dell'Inter, chiaro che l'esperienza ti fa crescere per migliorare ed eliminare gli errori. Oggi l'aspetto motivazionale è fondamentale, giochiamo contro una squadra superiore".