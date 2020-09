Botta al piede contro la Fiorentina, Barella non è al top: scalpita Gagliardini

Antonio Conte è intenzionato a cambiare 5/6 giocatori in vista della sfida in programma domani pomeriggio contro il Benevento, rispetto all’11 che è partito dal titolare contro la Fiorentina.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Barella potrebbe rifiatare: il centrocampista azzurro è sofferente per una botta rimediata ad un piede contro la Fiorentina. Conte difficilmente rinuncia ad uno come lui ma se non offrirà garanzie al suo posto ci sarà Gagliardini.

