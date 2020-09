Benevento-Inter, le probabili formazioni. Turnover per Conte: Lukaku e Barella acciaccati, Vidal pronto all’esordio

Dopo aver battuto in rimonta la Fiorentina per 4-3, l’Inter si prepara a spostarsi a Benevento per il recupero della prima giornata di Serie A, in programma mercoledì alle ore 18 allo stadio Ciro Vigorito. In virtù del big match domenicale contro la Lazio, Antonio Conte sta studiando un turnover ragionato per affrontare al meglio entrambe le gare. Dal match di sabato sera a San Siro sono usciti acciaccati sia Lukaku che Barella, entrambi ritenuti fondamentali nel gioco nerazzurro. Il belga dovrebbe essere regolarmente in campo anche domani, mentre l’italiano verrà rivalutato nelle prossime ore. In difesa, scrive il Corriere dello Sport, tornerà de Vrij, mentre per Bastoni ci sarà un turno di riposo. Sulle fasce esordio da titolare per Hakimi, con ballottaggio Perisic-Young sulla sinistra. In mezzo spazio a Sensi al posto di Eriksen, con Vidal che scalpita per una maglia da titolare. In avanti, infine, Sanchez dovrebbe prendere il posto di Lautaro Martinez, col possibile esordio di Pinamonti a gara in corso.

Ecco quindi le probabili formazioni di Benevento-Inter:

BENEVENTO (4-3-3): Montipò; Letizia, Glik, Caldirola, Foulon; Ionita, Schiattarella, Dabo; R. Insigne, Lapadula, Sau. All. Inzaghi.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Kolarov; Hakimi, Barella, Sensi, Vidal, Young; Sanchez, Lukaku. All. Conte.

