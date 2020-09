Dove vedere Benevento-Inter, diretta TV e streaming del match

Dove vedere Benevento-Inter in diretta TV e streaming



Dopo l’esordio vincente ma sofferto dell’Inter in campionato a San Siro contro la Fiorentina, la formazione di Antonio Conte si prepara a tornare in campo mercoledì alle 18.00, nel match di recupero della prima giornata di Serie A contro il Benevento. La squadra interista farà visita della neo promossa al Vigorito, dopo l’esaltante vittoria in rimonta degli uomini di Pippo Inzaghi a Marassi contro la Sampdoria.

Informazioni utili per seguire il match

Dove vedere Benevento-Inter? Il recupero della prima giornata di campionato sarà visibile su Sky sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). La gara sarà visibile anche in diretta streaming. Gli abbonati Sky potranno seguirla sia su dispositivi mobili quali tablet e smartphone, sia su pc e notebook, mediante Sky Go. C’è inoltre l’opzione Now Tv, che permette di vedere il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare a coloro che acquistano uno dei pacchetti offerti. Su Passioneinter.com sarà fornita, come di consueto, la diretta testuale del match.

Benevento-Inter, le probabili formazioni

BENEVENTO (4-3-3): Montipò; Letizia, Glik, Caldirola, Foulon; Ionita, Schiattarella, Dabo; R. Insigne, Lapadula, Sau. All. Inzaghi F.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Young; Lukaku, Lautaro Martínez. All. Conte.

