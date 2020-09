GdS – Inter, Gervinho ipotesi concreta: il suo futuro dipenda da Pinamonti

L’Inter si prepara alla seconda giornata di campionato contro il Benevento, anche se gli occhi sono ancora puntati sul mercato. Quello dei nerazzurri è stata molto vivo in questa sessione, con diversi volti nuovi che sono arrivati a Milano alla corte di Antonio Conte. In particolare, l’asse Inter-Parma resta molto caldo ed in ballo non c’è solo il nome di Darmian.

Secondo quanto riportato da La gazzetta dello Sport, infatti, nei contatti tra i due club si è parlato anche di Gervinho. L’ivoriano è un profilo che piace in viale della Liberazione in ottica quarta punta, ma il suo futuro dipende da Andrea Pinamonti. Il centravanti azzurro è stato appena riacquistato dal club di Suning, ma potrebbe essere ceduto in prestito per far spazio all’attaccante del Parma.

