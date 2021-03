Italia-Irlanda del Nord, Barella entra ma non incide. La sufficienza è risicata: il confronto voti

Ieri sera l’Italia ha battuto l’Irlanda del Nord per 2 a 0. La gara, valida per la qualificazione ai Mondiali, è stata decisa dalle reti di Domenico Berardi e Ciro Immobile, che regalano tre punti importanti a Roberto Mancini. L’unico calciatore dell’Inter presente nella sfida era Nicolò Barella, entrato al 64′ al posto di Pellegrini. La sua prestazione non è stata super e i ha messo d’accordo i quotidiani sportivi. Ecco il confronto dei voti.

LA GAZZETTA DELLO SPORT 5,5 – Dentro per Pellegrini ma servirebbe il Barella autentico e non questo un po’ a corto di fiato. E infatti in mezzo cambia poco, con la Nord Irlanda che prende il sopravvento.

CORRIERE DELLO SPORT 6 – Meglio del romanista, ma mica tanto.

TUTTO SPORT 6

