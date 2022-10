Barella trascina la rinascita dell’Inter: i numeri

Come ricorda il Corriere dello Sport, il centrocampista nerazzurro era seduto in panchina nel match di andata, a causa di un momento di appannamento. Ad essere in difficoltà, però, era tutta l'Inter, e quel Barella è molto diverso da quello di oggi. Il centrocampista sardo è tornato ad essere un giocatore fondamentale in ogni partita, anche dal punto di vista realizzativo e, anche grazie a lui, la squadra sembra rinata.