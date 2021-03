Inter, la top 11 di tutti i tempi scelta da Alessandro Bastoni

E’ stato Alessandro Bastoni l’ospite dell’ultimo episodio del nuovo format lanciato dall’Inter. Si tratta di un appuntamento speciale in cui i calciatori sono chiamati ad eleggere la loro formazione più forte di tutti i tempi scegliendo, dai giocatori transitati in maglia nerazzurra. Nell’appuntamento di quest’oggi con ‘My Inter Top 11’, il giovane difensore ha così indicato quelli che secondo lui ruolo per ruolo sono stati i calciatori più forti.

Nel 4-3-3 scelto come modulo principale, si parte da Walter Zenga, “uno dei portieri più rappresentativi dell’Inter”. In difesa Zanetti, Bergomi, Materazzi e Facchetti, “giocatori che hanno dimostrato cos’è l’interismo e cosa voglia dire appartenere a questo Club”. Per quanto riguarda il centrocampo ha indicato “la grinta e il cuore” di Berti , Stankovic “passione pura” e Vieira “potenza fisica e non solo”. In attacco il tridente di gol e talento con Vieri, Ronaldo e Milito “per le emozioni indimenticabili e i gol che hanno regalato”.

MY INTER TOP 11 di Alessandro Bastoni (4-3-3): Zenga; Zanetti, Bergomi, Materazzi, Facchetti; Berti, Stankovic, Vieira; Vieri, Ronaldo, Milito

LE DIECI REGOLE DI ANTONIO CONTE >>>