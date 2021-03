UFFICIALE – Tegola per Conte, Vidal si opera domani: il comunicato dell’Inter e i tempi di recupero

Tegola per Antonio Conte: si ferma Arturo Vidal. Il centrocampista cileno dell’Inter infatti, nella giornata di domani, si sottoporrà ad un intervento chirurgico in artroscopia per sofferenza meniscale del ginocchio sinistro, come riportato dal sito ufficiale del club nerazzurro.

I tempi di recupero sono ancora tutti da stabilire, ma è chiaro che il tecnico nerazzurro dovrà fare a meno dell’ex Barcellona per diverso tempo. Vidal, tornato titolare nell’ultimo turno di campionato contro l’Atalanta, potrebbe tornare a disposizione tra 25-30 giorni.

PIF FA SUL SERIO E SFIDA BC PARTNERS: LE ULTIME >>>