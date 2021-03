Bastoni: “Cresciuto grazie a Conte, battere la Juventus ci ha cambiato. Sulla costruzione dal basso…”

Intervistato da Rai Sport nel ritiro della Nazionale, il difensore dell’Inter Alessandro Bastoni ha parlato del suo percorso di maturazione fatto in nerazzurro, anche per merito del lavoro di Antonio Conte: “Grazie all’aiuto dei compagni sono cresciuto tanto io e siamo migliorati come squadra. Il mister mi ha dato tanta fiducia, ho iniziato a giocare subito l’anno scorso, ha creduto in me e mi sta dando una mano per colmare le lacune che ho. Io ce la metterò tutta per ripagarlo”.

Il difensore prosegue: “Il percorso dell’Inter è iniziato l’anno scorso, avevamo qualche difetto in più che stiamo cercando di limare vincendo gare in cui prima faticavamo. Ci resta solo il campionato quindi per noi ogni partita è fondamentale. Battere la Juventus ci ha dato grande spinta, noi giovani siamo maturati facendo quel salto di qualità che ci mancava e questo si sta vedendo”.

Bastoni parla della costruzione dal basso: “A me piace molto, sono cresciuto all’Atalanta dove era pane quotidiano. Magari a volte bisogna tornare all’antica e buttare via la palla senza rischiare, ma uscire in questo modo può portare molti benefici”.

Sulla prossima gara della Nazionale con la Bulgaria: “A questo livello non ci sono partite facili, dovremmo scendere concentrati in campo come abbiamo fatto ieri con l’Irlanda del Nord”.

