Il Sole 24 Ore – BC Partners cambia strategia? Si pensa ad un consorzio con gli altri fondi. La situazione

Mentre l’Inter, sul campo, continua ad ottenere ottimi risultati, ai piani alti dell’azienda la proprietà Suning continua a lavorare per l’ingresso in società di un fondo d’investimento. Sebbene non sia ancora chiaro se la scelta preveda una quota di maggioranza o di minoranza, il fondo che detiene ancora l’esclusiva per la trattativa è BC Partners. Quest’ultimo, però, potrebbe non essere il solo ad entrare in società: l’edizione odierna de Il Sole 24 Ore, infatti, prova a tracciare anche uno scenario alternativo.

Il fondo inglese, in questo senso, starebbe valutando anche la possibilità di costituire una sorta di consorzio, insieme ad altri fondi, così da poter entrare in società diluendo gli oneri della spesa. L’obiettivo resterebbe comunque quello di costituire una governance efficace, ma a fronte del massiccio investimento richiesto per rilevare le quote dell’Inter (si parla di circa 450-500 milioni, debiti esclusi), questa strategia potrebbe essere la migliore per evitare un impatto fortissimo sui conti. Nel frattempo, ad ogni modo, Suning fa sapere di voler continuare a consolidare il percorso sportivo del club.

