CdS – Inter, rappresentanti di Bc Partners a Milano per chiudere. Ma spunta anche un fondo del Qatar

Come abbiamo appreso questa mattina a conferma di quanto era stato comunicato nei giorni scorsi, l’Inter pagherà regolarmente gli stipendi di gennaio entro il 15 marzo e rispetterà tutte le scadenze economiche previste in questo mese. Ciò, però, non toglie il fatto che Suning continua a spingere verso una cessione del club nerazzurro che sta finalmente per entrare in una fase molto calda. Nonostante la nuova liquidità nelle casse del gruppo cinese arrivata dalla cessione del 23% di suning.com, difficilmente i 280 milioni che spettano alla holding che controlla l’Inter finiranno in Italia.

Piuttosto, come rivelato dal Corriere dello Sport questa mattina, va monitorata con attenzione la trattativa con Bc Partners. Il fondo inglese ha inviato ufficialmente dei rappresentanti in missione a Milano, per cercare di convincere gli Zhang a chiudere per il trasferimento delle quote di maggioranza sui 750 milioni di euro. Ma non è tutto, perché secondo il quotidiano sportivo romano nelle ultime ore si sarebbe fatto sotto anche un fondo del Qatar, intenzionato a spingere sull’acceleratore e superare la concorrenza britannica.

