GdS – Inter, ottime notizie dalla Cina: stipendi garantiti entro il 15 marzo

Tra i tanti meriti che vanno attribuiti all’Inter di Antonio Conte, è utile ricordare che la formazione nerazzurra ha fatto vedere probabilmente le cose più belle nella stagione nel momento più complicato per il proprio club. Il tecnico leccese, aiutato e protetto anche dai bravi dirigenti nerazzurri, è infatti riuscito ad isolare completamente i suoi ragazzi dalle voci che inevitabilmente giorno dopo giorno si sono rincorse sulla stampa italiana in merito alla difficile situazione economico-finanziaria che il gruppo Suning sta affrontando.

Come anticipato questa mattina sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, qualora il tema stipendi potesse finire per diventare un ostacolo al campionato dell’Inter, ecco che è in arrivo una grande notizia. Il club ha infatti garantito che gli ingaggi di gennaio verranno interamente pagati entro il 15 marzo, rispettando così perfettamente le scadenze prefissate. Un grande assist per Conte che potrà continuare a lavorare assiduamente e con tranquillità giorno dopo giorno sul campo, senza doversi preoccupare di problemi che non riguardano la propria squadra.

