Il Belgio avrà a disposizione Lukaku nel girone? Le ultime sulle sue condizioni

Senza dubbio, tra le squadre che l' Inter e i suoi tifosi seguiranno con più attenzione al Mondiale c'è il Belgio . In casa nerazzurra ci saranno sicuramente curiosità e apprensione per le condizioni di Romelu Lukaku .

Tuttavia, come sottolineato dal Ct Martinez, c'è bisogno di tempo. E l'obiettivo più credibile per un suo ritorno in campo sembra l'ultima gara del girone, contro la Croazia. Se il recupero procederà secondo il programma stabilito, Big Rom dovrebbe esserci per la partita che probabilmente deciderà il gruppo F.