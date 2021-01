VIDEO – Inter-Benevento 4-0, turnover e vittoria convincente: gli highlights del match

Inizia alla grande il girone di ritorno di Serie A per l’Inter di Antonio Conte. I nerazzurri a San Siro ieri sera hanno liquidato la pratica Benevento con un secco 4-0, permettendo anche al tecnico di far rifiatare qualcuno in vista della sfida alla Juventus di martedì in Coppa Italia.

L’autogol di Improta dopo una bella punizione di Eriksen apre la danze, poi si scatena la Lu-La. Gli highlights di Inter-Benevento.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<