I TOP&FLOP di Inter-Benevento: Lu-La protagonista, Eriksen convince. Ranocchia non perfetto

Una vittoria meritata e convincente. Serviva una prestazione del genere all’Inter per dare continuità al derby di Coppa Italia e prepararsi ad attendere la Juventus martedì in semifinale. Un secco 4-0 al Benevento di Filippo Inzaghi, una delle squadre rivelazioni di questa Serie A, senza subire neanche un tiro in porta. Tutti ottimi segnali per Antonio Conte, autore anche di un ampio turnover durante i 90′ per far rifiatare qualche pedina fondamentale. Con le pagelle di ieri sera, andiamo a vedere i top (per l’occasione saranno 4, visti i gol fatti) e flop (una sola insufficienza).

