Inter-Benevento, Perisic (Dazn): “Conte in tribuna? Saranno Brozovic e Ranocchia ad urlare al suo posto!”

Match delicato per l’Inter che deve confermare la vittoria nel derby e rispondere alla vittoria del pomeriggio del Milan contro il Bologna. Nel consueto prepartita ha parlato Ivan Perisic ai microfoni di Dazn, analizzando la sfida che vedrà i nerazzurri contro il Benevento di Filippo Inzaghi. Ecco qui di seguito le parole.

Conte non in panchina – “Chi sarà in campo a prendere il sui posto? Secondo me sarà Brozovic, perché lui parla molto. Ed anche Ranocchia si sente tanto!”.

