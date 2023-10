Inter-Benfica, chi è Makkelie: arbitro-poliziotto dal cartellino facile

L’Inter torna in campo in Champions League, per la 2a giornata del girone D di Champions League. A San Siro, i nerazzurri affrontano il Benfica, che nella prima partita europea ha incassato una brutta sconfitta contro il Salisburgo.

A dirigere la gara sarà l’arbitro olandese, Danny Makkelie.

Direttore di gara esperto, è internazionale dal 2011 e ha fatto il suo esordio in Champions League nel 2014. Vanta 41 presenze nella massima competizione europea e ha già diretto l’Inter in 3 occasioni: 2 vittorie e 1 sconfitte. L’ultimo precedente è la sfida contro lo Sheriff Tiraspol, nella fase a giorni del 2021.

C’è anche un altro precedente amaro: la finale di Europa League della stagione 2019/202, contro il Siviglia, persa dai nerazzurri 3-2, in piena era pandemica.

Makkelie, che di professione fa il poliziotto, è noto per la sua severità. Con ben 162 cartellini estratti, di cui 6 rossi, in Champions League. L’olandese, inoltre, detiene il record di gialli in una singola gara di Eredivisie: 13 ammonizioni in ADO Den Haag-Feyenoord, prima giornata del campionato 2014-15.

Domani sera, al fianco di Makkelie ci saranno gli assistenti Steegstra e De Vries, mentre il quarto uomo sarà Lindhout. Al VAR, invece, ci sarà Dieperink, con Kajtazovic nel ruolo di AVAR.