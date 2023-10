Il Benfica perde un altro difensore: chi giocherà contro l’Inter?

Si sta facendo più complicata del previsto la preparazione del Benfica per la gara contro l’Inter. Come riportato da Record, giornale portoghese, i lusitani dovranno rinunciare a Joao Victor per la trasferta della 2a giornata del girone D di Champions League.

Il 25enne difensore lusitano, infatti, non sarà convocato per la sfida di San Siro, a causa dello scarso impegno in allenamento. La squadra di Schmidt dovrà rinunciare anche ad Antonio Silva, titolare al centro della difesa, espulso nella gara contro il Salisburgo.

L’opinione di Passione Inter

L’assenza di Joao Victor è una perdita relativa per il Benfica, dal momento che il giocatore non era stato utilizzato spesso in questo inizio di stagione. Molto più grave la squalifica di Antonio Silva, che con Otamendi compone la coppia titolare dei portoghesi. Per la sfida contro l’Inter, allora, al fianco di Otamendi ci sarà quasi sicuramente Felipe Morato.