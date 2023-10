Verso Inter-Benfica, torna Cuadrado? Le ultime sulle sue condizioni

L’Inter si prepara ad affrontare una sfida molto importante in Champions League. A San Siro arriva il Benfica, in una gara subito decisiva per le sorti del girone D. Inzaghi vuole affrontarla al meglio e dovrebbe recuperare un giocatore importante.

Infatti, come riportato da La Gazzetta dello Sport e da Tuttosport, Cuadrado dovrebbe tornare a disposizione nella sfida di domani sera. Il colombiano, infatti, è tornato ad allenarsi in gruppo e dovrebbe essere a piena disposizione di Inzaghi.

Difficile un suo impiego dal primo minuto, ma il colombiano potrebbe comunque risultare utile come soluzione a gara in corso. Cuadrado è fermo dalla sfida contro la Real Sociedad per un’infiammazione al tendine del ginocchio.