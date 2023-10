Inter e Milan a pari punti: chi vincerebbe lo Scudetto se la Serie A finisse oggi

Inter e Milan sono le due grandi protagoniste dell’inizio di Serie A. Entrambe si trovano attualmente a 18 punti, con una 6 vittorie e 1 sconfitta, che i rossoneri hanno patito proprio nel Derby contro i nerazzurri. Il campionato è ancora molto lungo, ma se finisse in questo modo, con le due milanesi appaiate in testa, cosa succederebbe? Chi vincerebbe lo Scudetto?

Non varrebbero gli scontri diretti o la differenza reti, perché dalla scorsa stagione è stato introdotto lo spareggio. In caso di arrivo a pari punti, le due squadre in vetta alla classifica si affronterebbero in una sfida secca, da giocare in casa della squadra con la migliore classifica avulsa (o a Roma per eventuali motivi di ordine pubblico).

Al momento attuale, sarebbe l’Inter a giocare in casa, sebbene sia solo una formalità. Infatti, non ci sarebbe altro tipo di vantaggio, con la gara che andrebbe ai calci di rigore, in caso di eventuale parità al termine dei 90′.

Gli scontri diretti e la differenza reti avrebbero valore in caso di arrivo a pari punti di 3 o più squadre. A quel punto, a giocare lo spareggio Scudetto sarebbero le due migliori squadre secondo la classifica avulsa.

L’unico precedente finora è lo spareggio della stagione 1963/1964, che fu giocato proprio dall’Inter, ma contro il Bologna. Il 7 giugno 1964, i nerazzurri vennero battuti 2-0, allo Stadio Olimpico di Roma, con i felsinei che si laurearono Campioni d’Italia per la settima volta nella loro storia.