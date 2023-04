Inter-Benfica, i nerazzurri tornano in semifinale di Champions! Le reazioni dei tifosi sui social

L’Inter approda in semifinale di Champions League con una grandissima partita, pareggiando 3 a 3 contro il Benfica ma dominando in lungo e in largo e meritando ampiamente il passaggio del turno. Ora i nerazzurri affronteranno una doppia semifinale clamorosa contro il Milan. In attesa del Derby fratricida per la finale, ecco le reazioni social più simpatiche dei tifosi nerazzurri:

Io non so quale calamità naturale aspettarmi dopo il gol di Correa, sono sinceramente spaventata … 😂😂😅#InterBenfica #Correa #ChampionsLeague — Elena Mores (@abcvglfd) April 19, 2023

https://twitter.com/matthewcoconut_/status/1648797222031572993

5 derby in un anno, chissà le mie coronarie che dicono #InterBenfica https://t.co/rp4aB872X6 — Valentina Franzese 🎐✨ (@Valivale_) April 19, 2023