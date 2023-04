Sale la febbre per Inter-Benfica: i tifosi portoghesi colorano il centro di Milano

Manca sempre meno al calcio di inizio di una partita che potrebbe fare la storia recente dell’Inter. I nerazzurri ospitano il Benfica, dopo aver vinto 2 a 0 in Portogallo, per cercare di guadagnarsi la semifinale contro il Milan. Intanto i tifosi portoghesi, come raccolto dal nostro Antonio Siragusano, inviato per la partita, nel video qui sotto, tanno animando e colorando il centro di Milano!