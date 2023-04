I tifosi nerazzurri scaldano l’ambiente: attesa febbrile per Inter-Benfica!

Manca ormai sempre meno alla partita dell’anno tra Inter e Benfica. I nerazzurri saranno chiamati a difendere il 2 a 0 maturato all’andata a Lisbona e proprio per questo i tifosi sono pronti a dare un enorme supporto ai propri beniamini. L’ambiente vuole a tutti i costi il Derby con il Milan, che potrebbe spalancare le porte della finale. Prima però c’è la sfida di questa sera da portare a termine con successo. Ecco il clima già rovente a Milano, come raccolto in questo video dal nostro inviato allo stadio, Antonio Siragusano.