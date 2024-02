Tarlo Inter per Benitez: “Dopo il Triplete non ha speso un euro”

Intervistato da The Athletic, l’attuale allenatore del Celta Vigo, Rafa Benitez, ha speso anche due parole sul suo passato all’Inter, mostrando ancora una volta il dente avvelenato per quanto accaduto nella sua esperienza in nerazzurro.

Queste le sue parole:

“Ho lasciato il Liverpool perché c’era una situazione difficile. Forse sarei potuto restare e provare a sistemare le cose, ma dovevo prendere una decisione. Poi però arrivi in una squadra come l’Inter che non ha speso un euro dopo aver vinto il Triplete, con una squadra molto avanti con l’età. Questo condiziona quello che fai dopo. Quando prendi decisioni sei entusiasta di quello che stai facendo e sei davvero convinto che andrà bene. Spesso nel calcio quello che le persone ti dicono e quello che poi fanno non hanno alcuna relazione. Una volta che inizi non puoi uscirne e devi cercare di trarne il meglio”.