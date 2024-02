L’ASSURDA polemica di juventini e milanisti sul 2-0 dell’Inter

L’Inter ha vinto nettamente cntro la Salernitana, non lasciando nemmeno le briciole ai campani. Tuttavia, c’è stato comunque spazio per le polemiche da parte di juventini e milanisti, in merito al secondo gol nerazzurro, realizzato da Lautaro Martinez.

Infatti, sui social ci sono state proteste in merito alla rimessa laterale battuta da Carlos Augusto, ritenuta irregolare. In realtà, come spiegato anche dall’esperto arbitrale Luca Marelli nel post-partita di DAZN, il gol è stato giustamente convalidato.

Questo perché, come recita il regolamento: “Al momento di lanciare il pallone, il calciatore incaricato deve avere, almeno parzialmente, i due piedi sulla linea laterale o sul terreno all’esterno di questa e lanciare il pallone con entrambe le mani da dietro e al di sopra della testa, dal punto in cui è uscito dal terreno di gioco”. E l’esterno dell’Inter aveva la punta mancina a contatto con il limite del campo.