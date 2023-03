Domani l’Inter affronterà il Napoli, gara in cui cercherà il dodicesimo successo consecutivo. L’obiettivo Scudetto ad ogni vittoria è più vicino, come ha anche sottolineato più volte Conte in conferenza stampa. Alla vigilia del match del Maradona ha parlato un grande ex di entrambe le squadre, Ottavio Bianchi. Ai microfoni di Tuttosport, l’ex calciatore ha analizzato la sfida e fatto il punto della situazione in casa nerazzurra.

INTER DOMINATRICE – “Sta dominando il campionato. C’è chi dice che gioca male, ma io lascio parlare il campo. Chi conosce il calcio sa quanti fattori ci sono dietro una vittoria e l’Inter ha dimostrato di sapere cosa fare. Se giochi bene è più facile battere gli avversari, su questo non ci sono dubbi”.

SUI SINGOLI – “Giocatori più determinanti? Per me sono Lukaku e Lautaro Martinez. Ma anche Barella e Handanovic sono stati fondamentali, soprattutto per la difesa. La qualità del gioco è migliorata anche grazie al recupero del vero Eriksen: si è inserito in un contesto che funzionava già bene. In generale l’Inter dà un’idea di gruppo e di squadra unita”.

OBIETTIVO SCUDETTO – “Questo è l’anno dell’Inter, ma anche del demerito delle avversarie. Juventus e Napoli, in particolare, senza le problematiche che hanno avuto sarebbero potute essere candidate per il titolo”.

CONFRONTO CON LA SUA INTER – “Sono epoche completamente diverse, allora avevo uno staff di 2-3 persone, oggi ce ne sono 10. L’unico aspetto che non cambia è la qualità tecnica, he viene più o meno migliorata. Anche il pallone non è più lo stesso, dato che viene sostituito ogni stagione”.

