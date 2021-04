La Serie D si tinge di nerazzurro. Dopo Maicon è la volta di… Enrico Ruggeri: nuovo acquisto del Sona

Il cantante è stato ingaggiato all'età di 63 anni

La Serie D si tinge di nerazzurro. Dopo il ritorno di Maicon Italia, accasatosi al Sona , è la volta di un altro grande interista. Si tratta di Enrico Ruggeri , che nella vita non fa esattamente il calciatore. Il famoso cantante, infatti, è stato ora ingaggiato all'età di 63 proprio dallo stesso club in cui è approdato il brasiliano.

Ruggeri ha voluto rendere pubblica la notizia attraverso un tweet: "La costanza paga... (rimango a disposizione del mister)". Il presidente del club veneto Paolo Pradella ha voluto precisare: "Se il Parma aveva ingaggiato in Serie A gene Gnocchi, non vedo perché anche noi non possiamo fare una cosa simile nel calcio dilettantistico. Enrico non giocherà tutte le partite, ma solo qualche minuto se saremo salvi. L'idea mi è piaciuta e io ho detto sì".