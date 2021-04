Accadde oggi – 17 aprile 1932: all’Arena Civica l’Ambrosiana-Inter stende il Bologna con un poker

Il 17 aprile 1932 all'Arena Civica di Milano si gioca il match tra Ambrosiana Inter e Bologna, sfida valida per la 26esima giornata di Serie A.

"Il 17 aprile 1932 all'Arena Civica di Milano si gioca il match tra Ambrosiana-Inter e Bologna, sfida valida per la 26esima giornata di Serie A. Nel 1928, per rispettare le direttive del regime fascista, il club nerazzurro è costretto a fondersi con l'Unione Sportiva Milanese, cambiando nome in Società Sportiva Ambrosiana. Due anni più tardi, nella stagione 1929-30, l'Ambrosiana riesce a conquistare il primo scudetto in un campionato a girone unico: sulla panchina di quella squadra siede l'ungherese Árpád Weisz, il tecnico più giovane (34 anni) a laurearsi campione. Nel 1932, poi, su iniziativa del presidente Ferdinando Pozzani, il club cambia di nuovo il nome e diventa Ambrosiana-Inter.