CdS – Milan su D’Ambrosio, l’agente incontra i dirigenti. C’è l’ipotesi di contratto: i dettagli

Il difensore è in scadenza di contratto con l'Inter

Il futuro di Danilo D'Ambrosio è ad oggi un tabù. Il difensore nerazzurro, che in questa stagione ha totalizzato 3 gol in 20 presenze, andrà in scadenza a giugno. Su di lui da qualche giorno sono circolate voci di un possibile interesse del Milan, che ora trovano conferme anche sulle pagine del Corriere dello Sport. Secondo il quotidiano sportivo, infatti, la scorsa settimana è andato in scena un incontro tra Pisacane, agente del calciatore, e i dirigenti rossoneri.