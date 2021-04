Caressa: “Napoli-Inter? Lo scudetto ormai è andato. Per la festa potrebbero esserci 13mila tifosi”

L'esperto protagonista vede la partita importante soprattutto per la zona Champions League

Alla vigilia di Napoli-Inter e in attesa delle parole che dalle 13.45 Antonio Conte pronuncerà nella consueta conferenza stampa, in mattinata ne corso della trasmissione radiofonica Deejay Football Club di Fabio Caressa ed Ivan Zazzaroni, il noto telecronista di Sky Sport ha parlato del posticipo di domani sera. Secondo lui, quella tra Conte e Gennaro Gattuso, potrebbe essere una partita importante soprattutto per la zona Champions League, visto che il discorso scudetto sembra essere ormai cosa fatta.

In merito ad una possibile festa a San Siro, con le nuove aperture graduali degli stadi anticipati dal governo, ecco l'opinione di Fabio Caressa:"E' una partita decisiva per la Champions League, lo scudetto ormai è un discorso andato. Se a maggio faranno il 20%, per la festa scudetto dell'Inter potrebbero esserci anche 13mila persone, credo sia un grande passo in avanti. E' veramente un segnale importante, di rinascita".