Social – Inter, Lukaku vs Milan e Lautaro vs Torino: scelti i due gol più belli del mese di febbraio

I tifosi nerazzurri hanno eletto le migliori reti siglate in un due match molto importanti

Dopo le tre vittorie ottenute nel mini ciclo della passata settimana - rispettivamente contro Bologna, Sassuolo e Cagliari - domani sera l' Inter tornerà in campo allo stadio Diego Armando Maradona contro il Napoli. Una sfida molto temuta da Antonio Conte contro Gennaro Gattuso, soprattutto perché la squadra azzurra viene da un buon momento sotto il profilo del gioco e si ritrova in piena lotta per la zona Champions League.

Nel frattempo, però, l'Inter sui propri social come d'abitudine ha postato i risultati del gol più bello dell'ultimo mese preso in considerazione, in questo caso quello di febbraio. Nello specifico i tifosi nerazzurri hanno eletto la rete di Romelu Lukaku siglata nel derby contro il Milan con tiro da fuori area a fil di palo e quella di Lautaro Martinez in torsione aerea su assist al bacio di Alexis Sanchez contro il Torino, come migliori gol di febbraio. In basso la consegna dei premi: