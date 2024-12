Inter BLOCCATA in aereo in Germania: cos’è successo

La serata storta di Leverkusen è proseguita oltre la sconfitta della BayArena. L’Inter, infatti, non è riuscita a tornare a casa a Milano nella notte come previsto, a causa di un problema tecnico con il volo che doveva riportare a casa la squadra.

Come riferito da La Gazzetta dello Sport, la squadra è rimasta bloccata dentro l’aereo per 4 ore. Quando si è capito che il problema non era risolvibile, tutta l’Inter è scesa dal veivolo ed è stata costretta a dormire in albergo. Il rientro a Milano è avvenuto solo stamattina.