Qualificazione ottavi di Champions: quanti punti MANCANO all’Inter

Simone Inzaghi è stato chiaro nel post-partita di Bayer Leverkusen-Inter: la sconfitta della BayArena non ha scalfito in alcun modo il percorso in Champions League e, a 2 giornate dal termine del girone, il destino è ancora tutto nelle mani dei nerazzurri, attualmente a quota 13 punti in classifica. Per la qualificazione agli ottavi di finale, però, servono dei risultati positivi contro Sparta Praga e Monaco.

Al momento attuale, l’Inter è praticamente certa di essere tra le prime 24 e, dunque, di avere un posto almeno ai play-off. Per avere la sicurezza di qualificarsi direttamente agli ottavi di finale, invece, potrebbe non bastare solo una vittoria nelle due gare rimanete.

Per avere il 98% di arrivare tra le prime otto in classifica, infatit, servono 17 punti, ovvero un pareggio e una vittoria contro Sparta Praga e Monaco. Più del 60% anche la possibilità di qualificarsi con 16 punti, ma è chiaro che tutto dipenderà anche dai risultati delle altre squadre.