Inter-Bologna, Biasin: “I due minuti di Eriksen proprio non li capisco, così non si fa”

Come di consueto Fabrizio Biasin, giornalista e noto tifoso nerazzurro, su Twitter ha commentato il match dell’Inter, vittoriosa per 3-1 a San Siro sul Bologna.

Ecco le sue parole: “Il modo migliore per prepararsi a una partita decisiva è giocare quella che la precede come se fosse una partita decisiva. Brava Inter, bravissimo Hakimi. Commento tecnico: Hakimi forse non sa fare la fase difensiva ma anche sti*****”.

Unica nota negativa: “I due minuti a Eriksen sul 3-1 ad alimentare inutili polemiche invece no, quelli proprio non li capisco. Zero palloni toccati, non si fa”.

Siamo LIVE ora su YouTube. Entra a commentare la partita con noi