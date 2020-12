LIVEBLOG – Tre vittorie di fila per l’Inter: “Hakimi è un treno. Eriksen va rispettato”

L’Inter ha battuto il Bologna a San Siro per 3-1. Una doppietta di Hakimi e una rete di Lukaku hanno regalato i tre punti alla squadra di Antonio Conte che ora si porta a 21 punti in classifica a due punti dal Milan. Una bella prestazione e una gara abbastanza tranquilla per i nerazzurri. Non mancano, però, le polemiche a causa dell’ingresso in campo di Christian Eriksen al 91′.

Le reazioni dei tifosi alla gara e al trattamento di Eriksen:

