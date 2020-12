L’Inter di Antonio Conte trova la terza vittoria consecutiva in campionato battendo 3-1 il Bologna a San Siro. Decisiva la doppietta di Hakimi, in rete anche il solito Lukaku. Per gli ospiti in gol il giovanissimo Vignato.

Di seguito gli highlights del match:

