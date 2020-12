Verso Inter-Bologna, fastidio al polpaccio per Barella: probabile riposo in vista dello Shakhtar

Dopo aver fatto letteralmente gli straordinari nel corso delle ultime settimane giocando praticamente tutte le partite, forse è arrivato il momento di far riposare anche Nicolò Barella. Il centrocampista italiano è uno stakanovista dell’11 titolare di Antonio Conte, probabilmente il più restio al turnover insieme a Romelu Lukaku. Secondo quanto riportato da Sky, però, contro il Bologna potrebbe finalmente essere arrivato il momento di una panchina per ricaricare le pile. Anche perché, al termine della gara contro il Borussia Mönchengladbach, Barella ha accusato un piccolo fastidio muscolare al polpaccio.

Nulla di grave in realtà, fanno sapere da Appiano Gentile. Ma l’acciacco fisico potrebbe essere un segnale di stanchezza accumulata, ed in virtù della decisiva gara infrasettimanale contro lo Shakhtar Donetsk di mercoledì prossimo Nicolò potrebbe riposare. Al suo posto, contro il Bologna, dovrebbe scendere in campo Arturo Vidal, assente per squalifica dalla trasferta di ieri in Germania, che prenderebbe posto in mezzo al fianco di Brozovic e Gagliardini.

