Inter-Bologna, Mihajlovic show in conferenza: “Lukaku? Lo avrei fermato solo sul ring. C’è una talpa e l’appenderò al muro”

Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di San Siro in programma tra Inter e Bologna.

Ecco le sue parole: “Lukaku? Io non lo avrei fermato. E’ più forte, più veloce, più grosso di me. Magari su un ring lo avrei anche potuto fermare ma in un campo da calcio in cui non si possono fare colpi proibiti non avrei saputo come fare”.

Due vittorie su tre nelle ultime trasferte a San Siro: “Dicono che non c’è due senza tre, vediamo domani se è così o se è un’eccezione che conferma la regola”.

Novità nel modulo? “Io ho provato un nuovo assetto solo per capire chi è che parla con i giornalisti, perché voglio trovarlo e quando lo trovo lo appendo al muro. Io non cambio modulo, l’ho fatto apposta e come tutte le volte è venuto fuori. Se c’è qualche giocatore che parla per mezzo voto in più o qualcun altro vedete cosa gli faccio”.

Su Medel: “E’ tornato, non sta ancora al 100% però può fare il difensore e il centrocampista. Lui in Cile ha giocato da difensore centrale e anche da noi ha fatto qualche partita. Vedendo Medel con Lukaku non è proprio il massimo, è meglio tenerlo più avanti”.

